Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ηθοποιό.

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός αποχαιρέτησε τον Νίκο Καλογερόπουλο και, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα από την τελετή, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που ανέλαβαν να σηκώσουν το φέρετρο στους ώμους τους, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε ηλικία 74 ετών.

Η πολιτική κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία του, ενώ η οικογένειά του είχε ζητήσει από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν οικονομικά «Το Σπίτι του Ηθοποιού», αντί να προσφέρουν στεφάνια.

Φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που γνώρισαν και αγάπησαν τον Νίκο Καλογερόπουλο μέσα από τη μακρά και ξεχωριστή πορεία του στην τέχνη, βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

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