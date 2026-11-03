Πέρα από τα γήπεδα και τους τίτλους, η αληθινή αξία του αθλητισμού φαίνεται στην ανθρωπιά. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη βράβευσή του με το «Βραβείο Ανθρωπιάς» στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ. Ο λόγος ήταν η σπουδαία εκτός γηπέδων πρωτοβουλία του αφού κάλυψε διακριτικά και εξ ολοκλήρου τις 12.500 ευρώ που απαιτούνταν για τη θεραπεία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα στη μάχη του με τον παιδικό καρκίνο.

Παρά την τραγική κατάληξη του μικρού, η κίνηση του Χατζηγιοβάνη έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας.

Τα δάκρυα στη σκηνή και το μήνυμα ανθρωπιάς

Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, μιλώντας με δυσκολία για την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα.

Η αναφορά του στον μικρό Δημήτρη-Όθωνα προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τον ίδιο να λυγίζει μπροστά στους παρευρισκομένους.

«Το καλό πάντα νικά. Θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ», ήταν το μήνυμα που έστειλε, αποδεικνύοντας πως η συγκεκριμένη πράξη δεν αποτελούσε για εκείνον μια μεμονωμένη κίνηση δημοσιότητας, αλλά μια ουσιαστική προσπάθεια να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη.

Η συνέντευξη του Τάσου Χατζηγιοβάνη στο Πρωινό

Λίγες ώρες μετά, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μίλησε ζωνταντά στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κι αναφέρθηκε στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και στους ανθρώπους που, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τη δικογραφία, φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ευαισθησία πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν άρρωστα παιδιά. Ο ποδοσφαιριστής τόνισε πως πιστεύει ότι ο Θεός θα κρίνει όσους υφάρπαξαν χρήματα μέσα από τέτοιες εκκλήσεις, ενώ εξήγησε πως η δική του στάση απέναντι στην προσφορά έχει τις ρίζες της και στα παιδικά του χρόνια, καθώς προέρχεται από φτωχή οικογένεια και γνωρίζει πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η βοήθεια προς έναν συνάνθρωπο.

«Η φιλανθρωπία είναι στον άνθρωπο. Εγώ έτσι είμαι από μικρός, πάντα δίνω, από το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο στηρίζω την οικογένειά μου. Είμαι από μια φτωχή οικογένεια με μισθούς 600-700€. Πάντα έδινα, θεωρώ ότι το έχω μέσα μου, έτσι είμαι. Δεν είμαι ειδικός για να τους κρίνω εγώ, θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη. Εύχομαι κάποια στιγμή να μετανιώσουν για αυτό που έκαναν, να ζητήσουν συγγνώμη από τον κόσμο και θα μείνω εκεί. Κρίνονται απ’ τον Θεό γι’ αυτό που κάνουν», είπε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, με το πάνελ να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η εξομολόγησή του δεν άφησε ασυγκίνητο τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος εμφανίστηκε με βουρκωμένα μάτια μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης.

Ποιος είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης

Γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1997 στη Μυτιλήνη και από μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην ακαδημία «Οδυσσέας Ελύτης» της Λέσβου, πριν μετακομίσει στην Αθήνα για να ενταχθεί στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Το ταλέντο και η εξέλιξή του τον οδήγησαν στην πρώτη ομάδα των «πρασίνων», με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2016. Στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε ως ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν για την ταχύτητα και τη δημιουργικότητά τους στα άκρα της επίθεσης, ενώ το 2022 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό.

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Στη συνέχεια της καριέρας του δοκίμασε τις δυνάμεις του στο εξωτερικό, αγωνιζόμενος στην Τουρκία με την Ανκαραγκουτσού και την Εγιούπσπορ. Ακολούθησαν η παρουσία του στον Αστέρα Τρίπολης και η μετακίνησή του στην Ομόνοια Λευκωσίας, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου τη σεζόν 2025-2026.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του ΟΦΗ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, καταγράφοντας 15 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

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Προσωπική ζωή

Η προσωπική του ζωή βρίσκεται στην καλύτερή της φάση, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Εβελίνα.

Το ζευγάρι διατηρεί μια σταθερή και πολύ ευτυχισμένη σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, την οποία έχουν επιλέξει να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιραζόμενοι επιλεκτικά κάποιες σημαντικές στιγμές τους.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί ένα υγιέστατο αγοράκι τον Ιούνιο του 2023.

Ένα χρόνο μετά τον ερχομό του παιδιού τους, τον Ιούνιο του 2024, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και η Εβελίνα παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι παρουσία φίλων, συγγενών και συναθλητών του.

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Όπως έχει πει η Εβελίνα, το γεγονός ότι έγιναν πρόσφατα γονείς, τους έκανε να νιώσουν ακόμα πιο έντονα τον πόνο των γονιών του μικρού Δημήτρη-Όθωνα. Η ίδια δήλωσε βαθιά περήφανη για το μεγαλείο της ψυχής του συζύγου της, ο οποίος αποδεικνύει καθημερινά ότι η μεγαλύτερη αξία ενός αθλητή κρίνεται έξω από τις γραμμές του γηπέδου.

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govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Δάκρυσε στον αέρα του «Πρωινού» για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη και την υπόθεση της ΜΚΟ