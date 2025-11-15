Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Τις τελευταίες ώρες έχει δημιουργηθεί μεγάλος ντόρος γύρω από το όνομα του επιχειρηματία που εξαπατούσε ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί επώνυμοι, αφού σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα, το βράδυ που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή, είχε χάσει μόλις 250.000 ευρώ εξαιτίας του και εκείνος τον έβγαζε φωτογραφίες και γελούσε μαζί του.

Το πρωί του Σαββάτου 15/11, βγήκε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μίλησε ο δικηγόρος του επιχειρηματία, ενώ στη συνέχεια η Ελένη Τσολάκη αποκάλυψε ότι η ομάδα της επικοινώνησε με την οικογένεια του τραγουδιστή, για να μάθει ποια είναι η αντίδρασή της σε όλο αυτό και πώς θα κινηθούν.

Η παρουσιάστρια μετέφερε ότι δεν θέλησαν να απαντήσουν δημόσια για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, αφού δεν γνωρίζουν επίσημα αυτές τις καταγγελίες και θέλουν να ενημερωθούν για να δουν πώς θα το διαχειριστούν.

