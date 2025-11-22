Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η υπόθεση του θανάτου του Παντελή Παντελίδη επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο για το θανατηφόρο τροχαίο, καθώς η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2021 με διάταξη εισαγγελέα που έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία.

Η οικογένεια θεωρεί ότι υπήρχαν κρίσιμα στοιχεία που δικαιολογούσαν μια δίκη, ώστε να εξεταστούν μάρτυρες και να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι υπάρχει κατάθεση μάρτυρα που ισχυρίζεται ότι έβαλε τον Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού το μοιραίο βράδυ.

Παράλληλα, οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο έχουν υποβάλει μήνυση κατά του μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι ψεύδεται. Αυτή η διαδικασία θα είναι το πρώτο δικαστήριο για την υπόθεση.

Επιπλέον, δεν απαντήθηκαν τεχνικά στοιχεία, όπως το DNA στον αερόσακο, όπου βρέθηκαν μόνο ίχνη του Παντελίδη, ενώ οι θέσεις των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού θεωρούνται κρίσιμες για το ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Η οικογένεια παραπονιέται ότι δεν εξετάστηκαν ποτέ ζωντανά οι μάρτυρες.

Όσο για το ενδεχόμενο επανεξέτασης της υπόθεσης, ο δικηγόρος απέφυγε σαφή απάντηση, παραδέχοντας όμως ότι υπάρχουν στοιχεία και άλλος μάρτυρας σχετικός με την υπόθεση. Τέλος, εξέφρασε τη στήριξή του στη μητέρα του Παντελή, Αθηνά Παντελίδου, ζητώντας σεβασμό προς τον τραγουδιστή και την οικογένειά του, ώστε να μην καπηλεύονται το όνομά του.

