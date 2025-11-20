Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη «σπάει» τη σιωπή της 9 χρόνια μετά το τροχαίο και το θάνατο του τραγουδιστή, με αφορμή το κύκλωμα με τις παράνομες επενδύσεις. Όλα ξεκίνησαν μετά τις αποκαλύψεις του Σπύρου Μαρτίκα ότι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος φταίει που έχασε τη ζωή του ο αείμνηστος τραγουδιστής.

Η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου μίλησε στην εκπομπή Νύχτα Αποκαλύψεων, ξεσπώντας για τα όσα ακούγονται και τα λόγια της με «τσακισμένη» φωνή ανατριχιάζουν.

Αρχικά, η ίδια ανέφερε: «Θέλω να απευθυνθώ σε δημοσιογράφους, παρουσιαστές και σε αυτούς που βγαίνουν στον αέρα κάθε εκπομπής σαν ειδήμονες, να επιδείξουν σεβασμό στο πρόσωπο του Παντελή. Η οικογένειά μου θρηνεί και άλλο θύμα, τον σύζυγό μου από αυτή την υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στον αέρα ψέματα και αχαρακτήριστες φράσεις για τον Παντελή. Ο καθένας δεν θα συσχετίζει την υπόθεσή του με τον Παντελή για να πάρει λάμψη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε νομικά» και δήλωσε ότι η υπόθεση πρέπει να ανοίξει, αφού υπάρχουν κενά, αναφέροντας ότι δεν γίνεται ο ιατροδικαστής να βγάζει απόφαση για το που καθόταν ποιος.

«Η υπόθεση του τροχαίου και φυσικά πρέπει να ανοίξει γιατί υπάρχουν πολλά κενά, τα οποία καταργούν μέχρι και τους νόμους της φυσικής. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει απόφαση ένας ιατροδικαστής για το ποιος καθόταν που. Δεν ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα, την αλήθεια ψάχνουμε. Σε εμάς δεν αλλάζει κάτι. Οι χαμένοι είμαστε. Όταν όμως στο τροχαίο αυτό έχουν υπάρξει δύο πρόσωπα που επέζησαν, που ήταν μαζί του στα τελευταία λεπτά του παιδιού μου και κάποια στιγμή έγιναν καλά, έπρεπε να έρθουν στην οικογένεια, σε εμένα στη μάνα και να πουν τι συνέβη. Θα τις αγκάλιαζα και θα έλεγα ήταν ατύχημα. Αντίθετα, όχι μόνο δεν ήρθαν να μας πουν τι έγινε, αλλά είχαμε και ένα ανελέητο πόλεμο από την μια, η οποία σημειωτέων δεν κατηγορείται και για αυτό μάλιστα δικαιωθήκαμε και στο δικαστήριο. Θα παρακαλέσω να βρεθεί ένας εισαγγελέας που να κάνει επιτέλους σωστά τη δουλειά του και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία και κυριότερο ζητάω σεβασμό στο παιδί μου».

