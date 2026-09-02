Με έναν απρόσμενο τρόπο ξεκίνησε η ημέρα της επετείου για τον Παντελή Τουτουντζή και τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη.

Το ζευγάρι συμπλήρωσε φέτος δύο χρόνια γάμου και 20 χρόνια κοινής πορείας και επέλεξε τη Νότια Κρήτη για να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Ο γνωστός make-up artist κατέγραψε την απόδρασή τους σε ένα νέο vlog, θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό του στιγμές από το ταξίδι. Ωστόσο, η αρχή της ημέρας δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως την είχε υπολογίσει.

Ο Παντελής Τουτουντζής είχε ξεκινήσει να καταγράφει το vlog αρκετές ώρες πριν από την άφιξη του Νάσου Τσιβγούλη στο αεροδρόμιο. Η ώρα περνούσε, όμως ο σύζυγός του δεν είχε εμφανιστεί, με αποτέλεσμα η αναμονή να αρχίσει να του προκαλεί εκνευρισμό αλλά και ανησυχία για το πώς θα εξελισσόταν τελικά η ημέρα της επετείου τους.

«Έχω ξεκινήσει το vlog εδώ και τρεις ώρες, που υποτίθεται ο Νάσος έφτασε στο αεροδρόμιο και ερχόταν. Το ξεκίνησα στις 2:30, η ώρα είναι 5 και δεν έχει έρθει ακόμα. Τον παίρνω κάθε δέκα λεπτά τηλέφωνο και μου λέω “φτάνω”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παντελής Τουτουντζής.

Παρά την καθυστέρηση, η πολυαναμενόμενη συνάντηση τελικά έγινε και το ζευγάρι μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά την επέτειό του, απολαμβάνοντας τις διακοπές του στην Κρήτη.

Η συγκεκριμένη περιπέτεια, πάντως, έδωσε έναν πιο χιουμοριστικό τόνο στην αρχή της ημέρας τους, με τον Παντελή Τουτουντζή να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο από την προσωπική τους ζωή.

Govastiletto.gr – Παντελής Τουτουντζής: Ρομαντική απόδραση με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη στη Βενετία