Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, έχοντας στο πλευρό τους όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους στενούς τους φίλους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε ένα εκκλησάκι που βρίσκεται σε απόσταση με τα πόδια από το πολυτελές ξενοδοχείο που διατηρεί στη Μεσσηνία η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου.

Η Δανάη Μπάρκα πιο όμορφη κι ευτυχισμένη από ποτέ έλαμπε μέσα στο λευκό νυφικό της, που ήταν μια δημιουργία των Mi-Ro! Το κορυφαίο σχεδιαστικό δίδυμο, που αποτελείται από τον Γιάννη Ράπτη και τον Δημήτρη Μαστρόκαλο, είναι διάσημο για τις red carpet εμφανίσεις του, τις ultra-chic γραμμές του και τον τρόπο που αποθεώνει τις γυναικείες καμπύλες.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η Δανάη Μπάρκα διατηρεί μια εξαιρετική σχέση με τους σχεδιαστές και φυσικά εμπιστεύεται τυφλά το ανατρεπτικό και glam όραμά τους.

Όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης στην εκπομπή Buongiorno: «Η Δέσποινα Βανδή δεν θα είναι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κουμπάρος θα είναι ένα πολύ συγγενικό της πρόσωπο. Θα έχει πολλούς κουμπάρους που θα τους ανακοινώσει εκείνη τη στιγμή. Μία συγγενής πολύ κοντινό της πρόσωπο θα είναι σίγουρα».

Να θυμίσουμε ο Φάνης Μπότσης, είναι 35 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης. Είναι συνιδιοκτήτης γνωστού καταστήματος στη Σέριφο, γεγονός που τον κρατά στενά συνδεδεμένο με το νησί. Εκεί, άλλωστε, ξεκίνησε και η κοινή πορεία του με την παρουσιάστρια και ηθοποιό.

Το ξενοδοχείο που θα γίνει η γαμήλια δεξίωση

Αμέσως μετά το μυστήριο του γάμου θα ακολουθήσει η γαμήλια δεξίωση στην πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα της Βίκυς Σταυροπούλου, στο Euphoria Estate Messinia το οποίο βρίσκεται στη Αβία με θέα από ψηλά στην πόλη.

To κατάλυμα διαθέτει εξωτερική πισίνα, κήπο, βεράντα και παροχές για μπάρμπεκιου ενώ στον εξωτερικό χώρο μπορεί να φιλοξενήσει αρκετό κόσμο.

Οι μονάδες προσφέρουν κλιματισμό και διαθέτουν μπαλκόνι, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με ντους και δωρεάν προϊόντα μπάνιου. Επίσης, διατίθενται ψυγείο, καφετιέρα και ηλεκτρικός βραστήρας. Οι επισκέπτες μάλιστα μπορούν να επωφεληθούν από το υδρομασάζ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εφαρμογών αναζήτησης ξενοδοχείων, η διανυκτέρευση στο Euphoria Estate Messinia κοστίζει από 150-200 ευρώ, ανάλογα την εποχή και τις ημέρες.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Βίντεο από την πρόβα νυφικού της και οι λεπτομέρειες για τον γάμο