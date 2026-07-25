Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μια ρομαντική τελετή στη Βουλιαγμένη, το απόγευμα του Σαββάτου 25/7, έχοντας στο πλευρό τους όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, με συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού να δίνουν το «παρών». Ο γαμπρός έφτασε πρώτος στην εκκλησία, συνοδευόμενος από τον γιο τους, ενώ λίγη ώρα αργότερα έκανε την εμφάνισή της η Δώρα Παντέλη, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, στο πλευρό του πατέρα της.

Η αθλητικογράφος επέλεξε για νυφικό μια κομψή δημιουργία, που συγκέντρωσε τα βλέμματα των καλεσμένων.

Κουμπάροι έγιναν οι Σίνα Κχαλατμπάρι και Ευάγγελος Οικονομόπουλος, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στο ζευγάρι στην πιο σημαντική στιγμή της κοινής πορείας του.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου ακολούθησε γαμήλια δεξίωση, όπου οι νεόνυμφοι γιόρτασαν αυτή την ευτυχισμένη μέρα μαζί με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Δείτε τις φωτογραφίες από το γάμο τους:

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