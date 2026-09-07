Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ύστερα από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και ο γνωστός μουσικός παραγωγός παντρεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας μια τελετή σε κλειστό κύκλο και με δρακόντεια μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητάς τους. Το μυστήριο έλαβε χώρα λίγο πριν τις 20:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία, με την είσοδο στον προαύλιο χώρο να επιτρέπεται αποκλειστικά στους προσκεκλημένους.

Η μπομπονιέρα του γάμου είχε τα ονόματά τους

Παρά το γεγονός ότι η Ιουλία Καλλιμάνη είναι ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο προσκήνιο, εκείνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης επέλεξαν να κρατήσουν τον γάμο τους όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν στον γάμο ήταν και τα αναμνηστικά που περίμεναν τους καλεσμένους. Οι μπομπονιέρες είχαν μία βεντάλια και έγραφαν πάνω τους τα ονόματα της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Μιχάλη Τουρατζίδη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ήρθαν κοντά μέσα από τη μουσική. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης είναι μουσικός παραγωγός και δημιουργός και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική διαδρομή της τραγουδίστριας. Η σχέση τους ξεκίνησε μέσα από την επαγγελματική τους συνεργασία, όμως στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό δεσμό.

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