Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, η Στέλλα Πάσσαρη και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Σωτήρης Αφεντάκης.

Το μυστήριο του γάμου πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και κουμπάρα, από την πλευρά της νύφης, ήταν η Ιωάννα Τούνη, κι ο Αντρέας Ράφτης από την πλευρά του γαμπρού.

Η Στέλλα Πάσσαρη από το πρωί βομβάρδισε τον λογαριασμό της στο Instagram με φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία της, ενώ πριν λίγο δημοσιεύτηκαν πολλά στιγμιότυπα, τόσο από την είσοδό της στον Ναό, όσο και από το μυστήριο.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, η κολλητή της Ιωάννας Τούνη και συνέταιρός της, έλαμπε από ευτυχία, ενώ επέλεξε ένα στράπλες νυφικό με μεγάλο σκίσιμο μπροστά, που κολάκευε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Το υπέροχο νυφικό μακιγιάζ της Στέλλας το δημιούργησε η επαγγελματίας makeup artist, Ιωάννα Γκέντζου, ενώ το νυφικό χτένισμα ήταν διά χειρός Μαρίας Μέριανου, την οποία η Στέλλα Πάσσαρη εμπιστεύεται με κλειστά μάτια.

Η Ιωάννα Τούνη -όπως ήταν φυσικό- μαγνήτισε τα βλέμματα με το look της. Για την περίσταση επέλεξε μία μάξι τουαλέτα σε κυπαρισσί χρώμα με σκίσιμο στα πλάγια και αβυσσαλέο ντεκολτέ. Στο ίδιο χρώμα ήταν και το κοστούμι του κουμπάρου και γνωστού personal trainer, Ανδρέα Ράφτη.

