Η Taylor Swift και ο Travis Kelce είναι και επίσημα παντρεμένοι! Εκπρόσωπος της παγκόσμιας σταρ επιβεβαίωσε τον γάμο του ζευγαριού, που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Την είδηση ανακοίνωσε εκπρόσωπος της σταρ.

Τον γάμο τέλεσε ο επί χρόνια φίλος του ζευγαριού, Adam Sandler, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στη μεγάλη στιγμή της Swift και του αστέρα των Kansas City Chiefs.

Στο πλευρό του ζευγαριού στάθηκαν επίσης τα αδέλφια τους, που είχαν τους ρόλους του τιμώμενου συνοδού της νύφης και του κουμπάρου.

It’s official! 🤍💍🥂 Taylor Swift and Travis Kelce are in their newlyweds era. MSG confirmed the news with a massive sign that read, “JUST&T MARRIED!” 🎥: Christopher Sadowski / New York Post pic.twitter.com/gcHFYYOsFB — New York Post (@nypost) July 3, 2026

Μόλις η Taylor Swift και ο Travis Kelce ενώθηκαν και επίσημα με τα δεσμά του γάμου μια φωτεινή επιγραφή έξω από το MSG έγραψε Just&T Married!.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Μαύρα SUV, αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κλειστοί δρόμοι στο Μανχάταν και πλήθος θαυμαστών συνέθεσαν το σκηνικό έξω από το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης.

Η πολυαναμενόμενη ένωση της παγκόσμιας σταρ της μουσικής με τον παίκτη του NFL ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), με συγγενείς, στενούς φίλους αλλά και εκατοντάδες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού να δίνουν το «παρών».

Οι διάσημοι καλεσμένοι

Λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, οι αφίξεις των καλεσμένων θύμιζαν μεγάλη απονομή βραβείων.

Ο Χιού Γκραντ με τη σύζυγό του Άννα Ελισάβετ Έμπερσταϊν

Ανάμεσα σε όσους εντοπίστηκαν να φτάνουν ήταν η Καμίλα Καμπέγιο, ο Χιου Γκραντ, ο Ίθαν Χοκ, ο Τζέισον Σουντέικις και το μοντέλο Κάρλι Κλος.

Hugh Grant was seen arriving at Madison Square Garden to celebrate Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding. 🫶 pic.twitter.com/GwYBvVzx8a — New York Post (@nypost) July 3, 2026

We just spotted Ethan Hawke, who starred in Taylor Swift’s “Fortnight” video, and Jason Sudeikis both heading into the wedding at Madison Square Garden! 🌟 pic.twitter.com/vsL5MdQecN — ExtraTV (@extratv) July 3, 2026

Στο Madison Square Garden μπήκαν επίσης ο παίκτης των Chiefs Κάριμ Χαντ, ο Κούπερ Καπ των Seattle Seahawks, ο σχολιαστής του NFL Τζο Μπακ και η Τζένι Χαν, συγγραφέας της σειράς βιβλίων «The Summer I Turned Pretty».

Chiefs running back Kareem Hunt has left the Ritz-Carlton NoMad and is now headed to Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG. 👀💍 pic.twitter.com/z6hZLtNxQQ — Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Ο παίκτης των Seattle Seahawks Κούπερ Καπ και η σύζυγός του Άννα Μαρί Καπ

Ο Αμερικανός running back των Detroit Lions, Αϊζάια Πατσέκο

Μέχρι τις 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδας), οι περισσότερες αφίξεις είχαν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τις αναφορές έξω από τον χώρο, στη λίστα των καλεσμένων βρίσκονται περίπου 1.000 άτομα.

Μεταξύ των αστέρων που έφτασαν ήταν ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, ο Εντ Σίραν, η Τζίτζι Χαντίντ, ο Γκράχαμ Νόρτον, αλλά και πολλοί παίκτες των Kansas City Chiefs.

It’s go time!!! Taylor Swift’s longtime publicist, Tree Paine, was just spotted hopping into a Sprinter van, en route to Taylor and Travis’s wedding night celebration at MSG. 👀💍✨ pic.twitter.com/ldkX9blYwr — Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Συνεργεία και φορτηγά βρίσκονταν επί ημέρες στο Madison Square Garden, μεταφέροντας μεγάλες κατασκευές και υλικά, προκαλώντας εικασίες για τη μεταμόρφωση του διάσημου χώρου.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα μετέδιδαν πως δεν αποκλείεται το ζευγάρι να είχε ήδη παντρευτεί ιδιωτικά πριν από τη μεγάλη γιορτή στη Νέα Υόρκη.

A white gown in an unzipped garment bag was wheeled past media camped outside of Madison Square Garden on Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding day. The couple is expected to welcome around 1,000 guests at Madison Square Garden in New York City on Friday to celebrate their… pic.twitter.com/vJBwdq89jq — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Έξω από το Madison Square Garden επικρατούσε ενθουσιασμός αλλά και αναστάτωση, καθώς η αστυνομία είχε αποκλείσει μεγάλο μέρος των δρόμων και των πεζοδρομίων γύρω από το σημείο.

Η δωρεά των 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμο

Λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.

Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.

Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.

govastiletto.gr – Ινκόγκνιτο στην Ελλάδα η Taylor Swift