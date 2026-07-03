Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, η Taylor Swift και ο Travis Kelce φέρονται να έχουν ήδη παντρευτεί κρυφά, μακριά από κάμερες, εκατοντάδες προσκεκλημένους και το παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει η πολυσυζητημένη γιορτή τους.

Πολλαπλές πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό μέσο ότι το ζευγάρι αντάλλαξε ήδη όρκους σε μια εξαιρετικά ιδιωτική τελετή, παρουσία ενός πολύ μικρού κύκλου αγαπημένων προσώπων. «Είναι ήδη παντρεμένοι», υποστήριξε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση της υπόθεσης, ενώ άνθρωπος από τη μουσική βιομηχανία με έδρα το Νάσβιλ ανέφερε πως στην πόλη συζητείται έντονα ότι οι δυο τους έχουν ήδη προχωρήσει σε νόμιμο γάμο.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ούτε η 36χρονη pop star και ο 36χρονος άσος των Kansas City Chiefs έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την πληροφορία, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία της φερόμενης ιδιωτικής τελετής.

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Το δείπνο για τους 100 καλεσμένους πριν από τη μεγάλη βραδιά

Το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, το rehearsal dinner για περίπου 100 συγγενείς και πολύ στενούς φίλους. Οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 18:00 και να ολοκληρωθούν περίπου στις 22:30, στο Infosys Theater του Madison Square Garden.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς το δείπνο ήταν η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι η Νέα Υόρκη ζει ένα από τα μεγαλύτερα celebrity events των τελευταίων ετών.

Η σημερινή δεκάωρη γαμήλια υπερπαραγωγή

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι αναμένεται να περάσουν τις πόρτες του Madison Square Garden για μια γιορτή που, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποκάλυψε το Page Six, θα διαρκέσει πάνω από δέκα ώρες.

Οι αφίξεις αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου στις 15:30, ενώ στις 16:00 έχει προγραμματιστεί cocktail hour στον έκτο όροφο του χώρου. Στις 17:30 αναμένεται η τελετή στον κεντρικό χώρο της αρένας και στις 18:30 η δεξίωση, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως τις 02:00 τα ξημερώματα.

Αν, λοιπόν, το νέο ρεπορτάζ περί κρυφού γάμου επιβεβαιωθεί, η σημερινή τελετή αποκτά έναν διαφορετικό χαρακτήρα: δεν θα είναι η στιγμή κατά την οποία η Taylor Swift και ο Travis Kelce γίνονται επίσημα σύζυγοι, αλλά η μεγάλη, θεαματική γιορτή του γάμου τους μπροστά σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

govastiletto.gr -Taylor Swift – Travis Kelce: Γάμος 1.000 καλεσμένων στη Νέα Υόρκη