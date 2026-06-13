Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ξάδελφος του γαμπρού και σκηνοθέτης της Κατερίνας Καινούργιου, καθώς και ο αδερφός του γαμπρού, και πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος.

Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» περίπου 700 καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και επαγγελματικό κόσμο. Την επιμέλεια της δεξίωσης, και του ιδιαίτερα προσεγμένου «art de la table», είχε η Φαίη Βαλίδη.

Το νυφικό έφερε την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη, ενώ τις μπομπονιέρες επιμελήθηκε η Νίκη Καποπούλου του The Art Dose, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Κλημεντίνη. Πρόκειται για ένα πορσελάνινο δισκάκι, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, το οποίο προσφέρθηκε ως αναμνηστικό στους καλεσμένους.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ανέλαβε η Δέσποινα Βανδή.

Δείτε φωτογραφίες & βίντεο από το γάμο:

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