Η τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», παντρεύτηκε για τρίτη φορά, τον Οκτώβριο.

Ωστόσο το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Μάρω Λύτρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της τις επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον σύζυγό της, Κώστα, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στη φύση.

Δείτε την ανάρτησή της:

Αυτός είναι ο τρίτος γάμος της Μάρως Λύτρα, καθώς το 2022 είχε ανακοινώσει μέσω social media ότι χώρισε με τον τότε σύζυγό της, Τέο Πάπας. Όσο για την ταυτότητα του νέου συζύγου της δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η τραγουδίστρια ζει από το 2011 μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα και ασχολείται με τη νοσηλευτική.

