O γιος της Pamela Anderson και του Tommy Lee, Dylan Jagger παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Paula Bruss, σε μια ρομαντική τελετή στο Saint-Tropez, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον αρραβώνα τους στην ίδια περιοχή.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική βίλα, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, με την Pamela Anderson, τον Tommy Lee και τον μεγαλύτερο γιο τους, Brandon, να βρίσκονται στο πλευρό του ζευγαριού.

Ο 28χρονος μουσικός περιέγραψε τον γάμο ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. «Το να βλέπω τη σύζυγό μου να περπατά προς το ιερό και να ανταλλάσσουμε όρκους μέσα σε έναν πανέμορφο κήπο ήταν κάτι μαγικό», ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oscar de la Renta (@oscardelarenta)



Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε και η Pamela Anderson, η οποία μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για τον γιο της και τη νύφη της.

«Εκείνος και η Paula είναι αναμφισβήτητα φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Είναι ένα υπέροχο καλλιτεχνικό ζευγάρι και νιώθουμε ευλογημένοι που ενώνονται οι οικογένειές μας», δήλωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Η διάσημη ηθοποιός παραδέχτηκε πως η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, εξηγώντας ότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της από χαρά, βλέποντας τον γιο της να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Pamela Anderson and Tommy Lee’s son Dylan Jagger Lee has married his fiancée, Paula Bruss, in a dreamy wedding ceremony in Saint-Tropez, France. ‘It’s an emotional moment,’ Anderson said. https://t.co/pGWOHY9ObD — Entertainment Weekly (@EW) July 3, 2026

Για την τελετή, σύμφωνα με τη Vogue, η Paula Bruss φόρεσε το τελευταίο νυφικό που σχεδίασε ο Φερνάντο Γκαρσία για τον οίκο Oscar de la Renta.

Λίγο μετά τον αρραβώνα, η νύφη, η μητέρα της και η πεθερά της άρχισαν να συνεργάζονται με την ομάδα του Oscar de la Renta, αντλώντας έμπνευση από το κλασικό γαλλικό σινεμά.

Εν τω μεταξύ, ο γαμπρός φορούσε κοσμήματα κατά παραγγελία από τον οίκο Genuardi.

Η Pamela Anderson φόρεσε επίσης Oscar de la Renta.

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι έκαναν πρόποση στους νεόνυμφους με Dom Pérignon και γλυκά του Cédric Grolet, πριν κατευθυνθούν προς το Gigi για δείπνο. Τραπέζια με κεριά, γεμάτα λουλούδια, κεντημένες χαρτοπετσέτες και εξατομικευμένα μενού, έθεσαν τον τόνο για μια βραδιά γεμάτη με εγκάρδιες ομιλίες, ζωντανή μουσική και χορό που συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ.

Το επόμενο απόγευμα, όλοι συγκεντρώθηκαν ξανά στο Les Graniers, όπου η Paula και ο Dylan Jagger πήγαν με ένα vintage σκάφος Riva πριν γιορτάσουν στην παραλία. «Ήταν τέλεια. Το τέλειο τέλος για ένα τέλειο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο γαμπρός.

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