Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ο Πίτερ Φίλιπς, ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, στο πλευρό της εκλεκτής της καρδιάς του, Χάριετ Σπέρλινγκ.

Το χαρμόσυνο γεγονός συγκέντρωσε πλήθος υψηλών προσκεκλημένων από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, με την Kate Middleton να κλέβει τις εντυπώσεις με την παρουσία της. Η νύφη μαγνήτισε τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα άκρως εντυπωσιακό, στενό λευκό νυφικό από δαντέλα, με διαφανή μακριά μανίκια και κομψή ψηλή λαιμόκοψη. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε μοναδικά με μια φινετσάτη ουρά, μακρύ πέπλο και μια λαμπερή διαμαντένια τιάρα, αποπνέοντας μια διαχρονική αριστοκρατική αύρα.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, για ακόμη μία φορά επιβεβαίωσε τη φήμη της ως σύμβολο κομψότητας, επιλέγοντας δημιουργία του Roland Mouret αξίας περίπου 750 λιρών.

Η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε με φόρεμα-παλτό σε απαλή κίτρινη απόχρωση, συνοδευόμενο από καπέλο στο ίδιο χρώμα, ενώ η πριγκίπισσα Άννα επέλεξε floral κίτρινο σύνολο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ομπρέλα.

Ο γαμπρός, το μεγαλύτερο εγγόνι της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και 19ος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, είχε στο πλευρό του στενούς συγγενείς, μεταξύ των οποίων την αδελφή του Ζάρα και τον σύζυγό της Μάικ Τίνταλ.

Στην τελετή συμμετείχαν ως παρανυφάκια οι κόρες του Πίτερ Φίλιπς από προηγούμενο γάμο, καθώς και η κόρη της νύφης από τον πρώτο της γάμο, δίνοντας μια οικογενειακή νότα στη λαμπερή εκδήλωση.

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