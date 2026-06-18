Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν χθες, Τετάρτη 17 Ιουνίου Mondo Duplantis και η εκλεκτή της καρδιάς του, Desiré Inglander έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τον γάμο του με τη γνωστή Σουηδή influencer και μοντέλο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Γαλλική ριβιέρα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κράτησαν συνολικά τρεις ημέρες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ξεχωριστές εκπλήξεις για τους καλεσμένους. Η αρχή έγινε με ένα λαμπερό πάρτι καλωσορίσματος, ενώ η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε σε έναν εντυπωσιακό ιστορικό χώρο κοντά στις Κάννες. Το φινάλε γράφτηκε την επόμενη ημέρα με ένα χαλαρό pool party, όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στο νεόνυμφο ζευγάρι.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα, ενώ είχε προηγηθεί, τον περασμένο Μάρτιο, ένας πολιτικός γάμος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Desiré Duplantis🩵 (@desireinglander)

Το love story του ζευγαριού

Η σχέση του Mondo Duplantis και της Desiré Inglander ξεκίνησε το 2020 και από τότε οι δυο τους παραμένουν αχώριστοι.

Η πρόταση γάμου είχε γίνει πριν από μήνες κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος ο αθλητής είχε εξομολογηθεί ότι εκείνη η στιγμή τον έκανε να νιώσει μεγαλύτερη πίεση ακόμη και από τους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων.

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