Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η επί 13 χρόνια σύντροφός του, Κάτια, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων τους προσώπων.

Το αγαπημένο ζευγάρι που έχει αποκτήσει δύο παιδιά μαζί, επισφράγισε τη μακροχρόνια σχέση του με μία ρομαντική τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος άλλαξε τα στέφανα στον αδελφό του, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τους ισχυρούς και αδιατάρακτους δεσμούς της οικογένειάς τους.

Ανάρτηση από τον γάμο έκανε ο στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Πάνος Φιλιππάκος:

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