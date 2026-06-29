Η Thylane Blondeau, το μοντέλο που έγινε γνωστό από πολύ μικρή ηλικία και χαρακτηρίστηκε από τη Vogue Enfants ως «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Ben Attal, σε μια ρομαντική τελετή στο Παρίσι.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους προχώρησε γρήγορα, αλλά με σταθερά βήματα προς το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους.

Η 25χρονη Γαλλίδα εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα κομψό λευκό νυφικό με διακριτικές κάπες και minimal αισθητική που ανέδειξε τη φυσική της κομψότητα.

Ο Ben Attal, 29 ετών και DJ, έφτασε στο πλευρό της νύφης, με το ζευγάρι να επιλέγει μια πιο σύγχρονη και μη παραδοσιακή είσοδο στην τελετή, φτάνοντας μαζί στον χώρο της γαμήλιας εκδήλωσης.

Οι νεόνυμφοι έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι και χαλαροί, ενώ η άφιξή τους με ένα vintage αυτοκίνητο έκλεψε τις εντυπώσεις, με τους καλεσμένους να τους υποδέχονται θερμά και να απαθανατίζουν τη στιγμή.

Πηγή: dailymail.com