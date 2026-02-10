Η Φαίη Σκορδά διανύει την πιο ευτυχισμένη της φάση, έχοντας στο πλευρό της τον γνωστό αρχιτέκτονα που της έκλεψε την καρδιά εδώ και δύο χρόνια. Η σχέση τους φαίνεται πως οδηγείται πλέον στην επισημοποίηση, καθώς, όπως έγινε γνωστό το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2026.

Παρόλο που η ίδια υποστηρίζει ότι ο κόσμος την σέβεται και δεν την ενοχλεί με κάμερες και βίντεο, η αλήθεια είναι πως παίρνει τα μέτρα της για να προστατεύσει την προσωπική της ζωή όσο περισσότερο μπορεί.

Η Φαίη Σκορδά έχει βρει τον άνθρωπό της για αυτό και νιώθει έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα. Προτεραιότητά της ωστόσο πάντα είναι τα δυο της παιδιά. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης, που απέκτησε μέσα από το γάμο της με τον Γιώργο Λιάγκα είναι οι σημαντικότεροι στη ζωή της και μόνο αν ήταν σίγουρη για τον σύντροφό της θα έπαιρνε την απόφαση να παντρευτεί ξανά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, για τον γάμο της Φαίης Σκορδά είναι φυσικά ενήμερος ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής σέβεται απεριόριστα τη μητέρα των παιδιών του και θέλει την προσωπική της ευτυχία και ασφάλεια.

