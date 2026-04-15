Η Φωτεινή Πετρογιάννη έδωσε, την Τετάρτη 15/4, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 νέες πληροφορίες για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση!

Η ίδια αποκάλυψε την ημερομηνία, την τοποθεσία αλλά και τη λίστα των καλεσμένων. Ακόμη, η Φωτεινή Πετρογιάννη ανέφερε το σχεδιαστικό δίδυμο που θα ράψει το νυφικό της.

Αρχικά, η Φωτεινή Πετρογιάννη είπε: «13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Η τοποθεσία είναι η Μεσσηνία, βλέπεις θάλασσα (σ. σ από την ξενοδοχειακή μονάδα) και έχει φανταστική θέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη φυσικά… Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού, ο Αλέξης Γεωργούλης… αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους καλεσμένους γιατί θα δούμε κι άλλους! Εκεί θα είναι ακόμη και ο Άρης Καβατζίκης…».

Η ίδια κατέληξε: «Το νυφικό της νύφης θα το ράψουν οι MI-RO, οι οποίοι είναι επιστήθιοι φίλη της Δανάης. Νομίζω ότι θα ράψουν και το φόρεμα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου».

