Ο απόλυτος γάμος του φετινού καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός. Η Δανάη Μπάρκα και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Φάνης Μπότσης, ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας ένα θυελλώδη, και γεμάτο τρυφερότητα, έρωτα. Το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σε ένα άκρως ειδυλλιακό σκηνικό στη Μάνη, μετατρέποντας το γεγονός στο απόλυτο talk of the town της εγχώριας σόουμπιζ.

Η γαμήλια γιορτή δεν θα είναι μια απλή τελετή, αλλά ένα κοσμοπολίτικο τριήμερο event, που θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026. Το location δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Όλες οι εκδηλώσεις, το μεγάλο πάρτι και η φιλοξενία των επώνυμων καλεσμένων θα πραγματοποιηθούν στην εντυπωσιακή ξενοδοχειακή μονάδα της μητέρας της νύφης, Βίκυς Σταυροπούλου, το περίφημο Euphoria Studios στην Αβία της Μεσσηνίας. Πρόκειται για ένα επίγειο παράδεισο χτισμένο με πέτρα στις παρυφές του Ταΰγετου, με συγκλονιστική θέα στο απέραντο γαλάζιο, που προσφέρει την απαραίτητη ιδιωτικότητα για το high-profile ζευγάρι.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Παρασκευή 12 Ιουνίου: Welcome pre wedding party δίπλα στην πισίνα, με παραδοσιακές μανιάτικες πινελιές και δροσερά cocktails.

Σάββατο 13 Ιουνίου: Η μεγάλη στιγμή της ανταλλαγής των όρκων με τη Δανάη Μπάρκα να λάμπει στο νυφικό της, ακολουθούμενη από ένα λαμπερό γαμήλιο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κυριακή 14 Ιουνίου: Ένα χαλαρό, αποχαιρετιστήριο κυριακάτικο brunch για τους καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο.

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Ποιος είναι ο Φάνης Μπότσης;

Αν και η Δανάη Μπάρκα αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλημένα και αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, ο 35χρονος Φάνης Μπότσης έχει επιλέξει να κρατά σταθερά χαμηλό προφίλ στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Φάνης Μπότσης είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της εστίασης. Είναι συνιδιοκτήτης ενός από τα πιο γνωστά και talk-of-the-island καφέ-μπαρ στη Σέριφο, το νησί όπου η Δανάη Μπάρκα λατρεύει να περνά τα καλοκαίρια της και όπου ουσιαστικά «γεννήθηκε» και φούντωσε ο έρωτάς τους. Όσοι τον γνωρίζουν, κάνουν λόγο για ένα γοητευτικό, εργατικό και εξαιρετικά ευγενικό άνδρα, ο οποίος στηρίζει αθόρυβα τη σύντροφό της σε κάθε της βήμα.

Η σχέση τους μετρά 1,5 χρόνο απόλυτης ευτυχίας, με το ζευγάρι να μη κρύβει πλέον τον έρωτά του. Πρόσφατα, οι δυο τους απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα, ενώ η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram της το healthy πρωινό που της ετοίμασε ο αγαπημένος της, δείχνοντας πόσο την προσέχει.

Οι προετοιμασίες τρέχουν πλέον σε πυρετώδεις ρυθμούς. Η Δανάη Μπάρκα έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες πρόβες νυφικού, με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, και το «δεύτερο πατέρα» της, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς θα υποδεχτούν το γαμπρό στο δικό τους «σπίτι» στη Μάνη.

Μετά το τριήμερο στη Μεσσηνία, το ζευγάρι σχεδιάζει ένα μεγάλο, non-stop beach party για τους φίλους του στη Σέριφο, το νησί-ορόσημο της σχέσης τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το γεγονός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει!

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Στην τελική ευθεία για τον γάμο της τον Ιούνιο