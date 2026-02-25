Η Φαίη Σκορδά τα τελευταία πέντε χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι είναι πολύ ευτυχισμένο μαζί και έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Η παρουσιάστρια του MEGA και ο αρχιτέκτονας που διατηρεί το δικό του γραφείο στα βόρεια προάστια, επισημοποιούν τη σχέση τους που ξεκίνησε το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν το επόμενο διάστημα με πολιτικό γάμο σε στενό κύκλο, ωστόσο δεν έχουν ορίσει ακριβή ημερομηνία. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το καλοκαίρι, που οι υποχρεώσεις και των δύο θα το επιτρέψουν, θα διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους και θα γιορτάσουν μαζί τους το χαρμόσυνο γεγονός!

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 από κοινούς γνωστούς. Η αγάπη για την Ιταλία ήταν αυτή που τους ένωσε. Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο αρχιτέκτονας έχουν σπουδάσει στη γειτονική χώρα και έχουν ζήσει για αρκετό διάστημα εκεί.

Η αντίδραση της Φαίης όταν ρωτήθηκε για τον γάμο

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Άρης Καβατζίκης είχε ρωτήσει την παρουσιάστρια στον αέρα του Buongiorno: «Παντρεύεσαι; Έβγαλες ημερομηνία;».

Η παρουσιάστρια τον κοίταξε, τότε, γελώντας και απορημένη, χωρίς να πει τίποτα, με το υπόλοιπο πάνελ να αρχίζει τα τραγούδια.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν επιτυχημένο επαγγελματία, ο γνωστός αρχιτέκτονας επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ, με τις προσωπικές πληροφορίες για εκείνον να είναι περιορισμένες. Συνομήλικος της Φαίης Σκορδά, φαίνεται πως κληρονόμησε το πάθος για την αρχιτεκτονική από την οικογένειά του. Οι ακαδημαϊκές του βάσεις τέθηκαν στην Ιταλία, καθώς, σύμφωνα με το επαγγελματικό του προφίλ στο LinkedIn, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης το 2007, με ειδίκευση στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.

Από το 2007 έχει συμμετάσχει σε πολλά αρχιτεκτονικά έργα με ενεργό ή συμβουλευτικό ρόλο.

Τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει ποικίλλουν από αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ξενοδοχείων έως οικιστικά έργα.

Φωτογραφία του Αλέξανδρου Αθανασιάδη από το παρελθόν (Πηγή: LinkedIn)

