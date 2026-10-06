Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η Κατερίνα Μονογυιού με τον σύντροφό της, Φάμπιο Τσικάλα, έπειτα από ενάμιση χρόνο κοινής πορείας. Ο αγαπημένος της εκμεταλλεύτηκε την ημέρα των γενεθλίων της για να της κάνει μια ρομαντική πρόταση γάμου, με τη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας να απαντά καταφατικά και να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο από τη στιγμή της έκπληξης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Φάμπιο Τσικάλα τής προσφέρει το δαχτυλίδι και, αμέσως μετά τη θετική απάντησή της, οι δυο τους αγκαλιάζονται συγκινημένοι.

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