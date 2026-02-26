Ο Πάνος Κατσαρίδης διέψευσε on air δημοσίευμα που ήθελε τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον σύντροφό της, επιχειρηματία, Γιάννη Καρυπίδη, να παντρεύονται με κουμπάρες τις κόρες της.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την προβολή στιγμιοτύπων από την έξοδο της δημοφιλούς ερμηνεύτριας με τον αγαπημένο της και φίλους τους σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Εγώ πάντως δεν το ξέρω αυτό, δεν μας το έχει πει η Νατάσα και δεν νομίζω να ισχύει».

«Εμένα η Νατάσα είναι η οικογένειά μου. Δυστυχώς αφού το παίζουμε, αναγκάζομαι να διαψεύσω. Ο γάμος θα γίνει στον πλανήτη… Άρη με κάτι εξωγήινους μετά το τέλος της περιοδείας της. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα» απάντησε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης εμφανίζονται συχνά μαζί, προσπαθώντας να αποφύγουν το φωτογραφικό φακό. Σε χαμηλούς τόνους, πραγματοποιούν αρκετές φορές κοινές εξόδους και έχουν ταξιδέψει σε διάφορους προορισμούς οι δυο τους, όπως στην Κω τον περασμένο Αύγουστο, στην Αλικαρνασσό, αλλά και στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Ιούλιο.

Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας είναι ζευγάρι, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024.

Οι δυο τους απολαμβάνουν τα κοινά ενδιαφέροντά τους και μοιράζονται πολύτιμες στιγμές, γεγονός που αποδεικνύεται και από τον τρόπο που τους εκφράζει.

