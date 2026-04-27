Μια χιουμοριστική ατάκα του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο μαγαζί που τραγουδά η αγαπημένη του, Ρία Ελληνίδου, ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ψίθυρους γύρω από την προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της τραγουδίστριας, ενώ, φεύγοντας από το μαγαζί έκανε πλάκα με τους φίλους του ότι ξεκινάει το μπάτσελόρ του. Όπως ήταν λογικό, η φράση αυτή ξεκίνησε μια συζήτηση γύρω από το ζευγάρι, κάνοντας λόγο για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Έτσι, και η εκπομπή του Mega, Buongiorno, σχολίασε τα παραπάνω, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από τις εικασίες.

Συγκεκριμένα, όταν η Φαίη Σκορδά τον ρώτησε αν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παντρεύεται, εκείνος απάντησε: «Όχι. Έχω να μιλήσω εδώ και 8 μήνες, αλλά δεν παντρεύεται. Ξέρω την Ρία, ξέρω και τον Αλεξάνδρου αλλά ξέρω την Ρία, μιλάμε κάθε μέρα. Η Ρία είναι φίλη με ένα φίλο μου πολύ. Όλο λέει “πότε θα δω τον Ανδρέα”, δεν την έχω συναντήσει ποτέ, αλλά της στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου γιατί επιμένει να συναντηθούμε. Το μέρος που λέει να συναντηθούμε δεν μπορώ εγώ. Να πάω εγώ σε beaute τώρα, να βγει ο Δημήτρης να με κοροϊδεύει».

