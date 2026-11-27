Μια νέα σελίδα στη σχέση τους ετοιμάζονται να ανοίξουν ο Ανδρέας Ρόκκος και η σύντροφός του, Πάνα Πιτσιλλή.

Ο γιος του Στέλιου Ρόκκου έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και οι δυο τους ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσα από τα social media.

Με τη φράση «Μία ζωή μαζί», το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία στο Instagram.

Η φωτογραφία με το μονόπετρο

Στο στιγμιότυπο, ο Ανδρέας Ρόκκος και η Πάνα Πιτσιλλή ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ η ίδια δείχνει το μονόπετρο που της χάρισε ο αγαπημένος της.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως ευχές και θετικά σχόλια από φίλους και ακόλουθούς τους.

Το ζευγάρι είχε μοιραστεί και στο παρελθόν στιγμές από την κοινή του ζωή. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε ταξιδέψει στην Κέρκυρα και στους Παξούς μαζί με φίλους, με την Πάνα Πιτσιλλή να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Ποιος είναι ο γιος του Στέλιου Ρόκκου

Ο Ανδρέας είναι το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Στέλιου Ρόκκου και έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα του, καθώς ασχολείται επίσης με το τραγούδι.

Όταν ήταν τεσσάρων ετών, μετακόμισε με τη μητέρα του στην Κύπρο, μετά τον χωρισμό των γονιών του. Παρά την απόσταση, διατηρεί στενή σχέση με τον πατέρα του.

govastiletto.gr – Στέλιος Ρόκκος: Γιατί δεν πήγε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη