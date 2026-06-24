Η Ελένη Σακκά που φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’αγαπώ» ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς, Θωμά Πεσλή.

Η ταλαντούχα ηθοποιός που το καλοκαίρι του 2024 είχε παντρευτεί με τον αγαπημένο της με πολιτικό γάμο στην Καρδαμύλη της Μεσσηνίας, επέστρεψε στο γραφικό χωριό για να κάνει το bachelorette πάρτι της. Οι δεσμοί της με το χωριό αυτό είναι δυνατοί, αφού τη συνδέει στενή φιλία τόσο με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και με τον δήμαρχο της δυτικής Μάνης, Γιώργο Χιουρέα και γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξε και πάλι την περιοχή για να διασκεδάσει με τις φίλες της.

Η Ελένη Σακκά με τον Θωμά Πεσλή

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το bachelorette πάρτι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina Roditou (@athinarod)

Ο θρησκευτικός γάμος στην Άρτα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, o θρησκευτικός γάμος θα πραγματοποιηθεί στη Άρτα το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε τόσο η Ελένη όσο και ο Θωμάς κατάγονται από εκεί γι’ αυτό και επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους για να χορέψουν τον χορό του Ησαΐα. Μεγάλωσαν στην Άρτα και στη συνέχεια μετακόμισαν για σπουδές στην Αθήνα. Ο σύζυγός της σπούδασε Εγκληματολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι αξιωματικός στην Ελληνική Αστυνομία.

Μάλιστα μέσω του επαγγέλματος του συντρόφου της η Ελένη, που μέχρι τώρα δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε αστυνομική σειρά, έχει εξοικειωθεί στους ρυθμούς και στις απαιτήσεις μιας αστυνομικής έρευνας.

Ποια είναι η Ελένη Σακκά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άρτα. Ανακάλυψε την αγάπη της για το θέατρο στα 16 της, όταν παρακολούθησε την πρώτη της θεατρική παράσταση.

Παρότι πέρασε στη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα, σύντομα συνειδητοποίησε ότι το πάθος της ήταν η υποκριτική. Έτσι, αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές της και να γραφτεί σε δραματική σχολή.

Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Τελευταία Ώρα», όπου εντυπωσίασε με την ερμηνεία της.

Το τηλεοπτικό κοινό ωστόσο τη γνώρισε καλύτερα μέσα από τον ρόλο της Πολυξένης στη σειρά «Ο Παράδεισος των κυριών» και την αγάπησε μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Μάγισσα – Φλεγόμενη καρδιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’αγαπώ», η οποία έχει καταφέρει να κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών.

Εκεί υποδύεται τη Μαίρη, τη μικρότερη κόρη του Ευριπίδη και της Τζούλιας και αδελφή της μακαρίτισσας γυναίκας του Ηρακλή, ρόλο που υποδύεται ο Βασίλης Μηλιώνης. Και μπορεί στη σειρά η Ελένη Σακκά να είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, όμως στη ζωή έχει βρει το ταίρι της και την προσωπική της ευτυχία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Αξίζει να σημειώσουμε πως η ηθοποιός συμμετείχε και σε μερικά επεισόδια της σειράς, «Άγιος Έρωτας».

Η Ελένη Σακκά πιστεύει στη σημασία των καλών συνεργασιών και δεν διστάζει να ονειρευτεί συνεργασίες με μεγάλους σκηνοθέτες και ηθοποιούς, παραμένοντας όμως προσγειωμένη και αφοσιωμένη στη δουλειά της.

«Η υποκριτική είναι μαγεία για μένα», έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της, τονίζοντας ότι μέσα από τους ρόλους της ανακαλύπτει πτυχές του εαυτού της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram η όμορφη ηθοποιός μοιράζεται κυρίως στιγμιότυπα από την επαγγελματική της ζωή και τα ταξίδια που κάνει.

Πάρτε μία γεύση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Με πληροφορίες από real.gr

Φωτογραφίες: Instagram

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