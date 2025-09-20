Στην Αγία Μαρίνα της Εκάλης παντρεύεται σήμερα το απόγευμα ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης με την εκλεκτή της καρδιά του και εκπρόσωπο του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα» Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα extreme sports, όπως την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (Skydiving).

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα», που είχε από προηγούμενες γενιές το «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον» στην οδό Αιόλου από το 1890.

Η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρµπίλη, γεννηθείσα εις Αµαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιµιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδηµητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Πράγματι, σήμερα στις 6.30 μ.μ, το ζευγάρι θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Το μυστήριο θα τελεστεί στην Αγία Μαρίνα Εκάλης. Κουμπάροι του ζευγαριού θα είναι ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και μια ακόμη καλή φίλη του γαμπρού.

Πληροφορίες από το περιβάλλον των μελλόνυμφων αναφέρουν ότι η νύφη έχει επιλέξει ως νυφικό μία δημιουργία του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου.

