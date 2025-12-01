Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Real Life» σχεδιάζουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, το οποίο δεν είναι άλλο από τον γάμο. Παρόλο που κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση, πηγές από το στενό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι ο 39χρονος τραγουδιστής έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου στην Influencer και επιχειρηματία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος δεν αποκλείεται να συμβεί μέσα στο νέο έτος, το 2026, καθώς το ζευγάρι φέρεται να είναι έτοιμο να πάει τη σχέση του ένα βήμα πιο πέρα.

Καλεσμένη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Το γνωστό μοντέλο και social media star μίλησε μεταξύ άλλων για τη ζωή της και για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Για τον Χρήστο Μάστορα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε αρχικά: «Τον ερωτεύτηκα γιατί είναι ευφυής, πολύ καλός άνθρωπος, δοτικός, πολλά μπορώ να σου πω».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός γάμου, η ίδια ανέφερε: «Την άρπαξα την ανθοδέσμη στον γάμο της Ανδρομάχης από τα χέρια άλλης κοπέλας. Αυτό δεν ήταν προάγγελος ότι θέλω να παντρευτώ, δεν το σκέφτομαι. δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Μπορεί και στο πίσω μέρος του μυαλό μου να έχω και το ότι ο γάμος μπορεί να χαλάσει μια σχέση. Σίγουρα τώρα που μιλάμε δεν είναι κάτι που θα ήθελα».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Αν ο Χρήστος μού κάνει πρόταση γάμου αύριο, θα έλεγα “ναι”. Είναι ο άνθρωπός μου ο Χρήστος, αυτό το ήξερα από όταν τον κοίταξα. Ήξερα ότι υπάρχει μέλλον. Ήξερα ότι με τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια και θα μάθω πολλά. Ήταν καρμικό. Δεν πήγα σε κάποια καφετζού, αλλά η γιαγιά μου, που δεν είναι πια στη ζωή, μου είχε βρει τα αρχικά του πριν πολλά χρόνια. Έλεγα “τι λέει μωρέ;”».

Για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ένα παιδί, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξομολογήθηκε: «Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά (σ.σ για την επιθυμία του Χρήστου Μάστορα να γίνουν γονείς). Πιστεύω θα είναι πολύ καλός μπαμπάς. Η ηλικία είναι και ένας παράγοντας που πιέζει κάποιες φορές, όχι τόσο τον άντρα αλλά τη γυναίκα, αλλά και πολλοί άντρες το σκέφτονται. Τον Χρήστο δεν το πιέζει αυτό, δεν μου το έχει εκφράσει ποτέ».

