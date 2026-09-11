Η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνυπήρξαν στην πίστα πέντε φορές, δημιουργώντας μερικά από τα πιο επιτυχημένα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας που λάτρεψε ο κόσμος.

Οι δυο τους πέρα από συνεργάτες είχαν αναπτύξει μία σχέση αλληλοεκτίμησης και σεβασμού.

Η Πάολα είχε δηλώσει δημόσια την αγάπη της για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα με χιούμορ ως «αλήτη του σαλονιού» και τονίζοντας ότι ήταν ένας παρεξηγημένος αλλά αυθεντικός άνθρωπος.

Η τραγουδίστρια μάλιστα είχε πάρει ξεκάθαρη θέση στήριξης υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη στη δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη. Σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ανέφερε χαρακτηριστικά τη φράση «χέρι που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις ποτέ».

Πριν λίγες ώρες η Πάολα αποχαιρέτησε τον καλό της συνάδελφο και φίλο, Γιώργο Μαζωνάκη με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις και στιγμές τους στην πίστα.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο

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