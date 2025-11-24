Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για την οικογένεια της Πάολα και του Φώτη Ζογλοπίτη, αφού η κόρη τους, Παολίνα ολοκλήρωσε τις σπουδές της και πήρε επισήμως το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Ο περήφανος μπαμπάς δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του και ανέβασε στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο από την ορκωμοσία.

Στα πλάνα διακρίνονται στιγμές από τη μεγάλη ημέρα, με τον ίδιο και την Πάολα να ποζάρουν χαμογελαστοί στο πλευρό της 22χρονης Παολίνας, αλλά και μαζί με φίλους της, που βρέθηκαν εκεί για να τη χειροκροτήσουν.

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο του Φώτη Ζογλοπίτη γράφει: «Καλή σταδιοδρομία πριγκιπισσούλα μου. Πτυχιούχος πλέον του τμήματος πολιτικών επιστημών ΑΠΘ. Συγκίνηση… υπερηφάνεια… ευγνωμοσύνη…!! Δεν υπάρχει μέρα που να πέρασε χωρίς να μας έχεις κάνει περήφανους… Όχι μόνο για τα πτυχία και τις γνώσεις σου, αλλά κυρίως για το ήθος σου, τον χαρακτήρα σου, τη διάθεση να ζήσεις έντονα τη ζωή σου και να αφήσεις ισχυρό αποτύπωμα!! Ο μπαμπακούλης – μεγαλύτερος θαυμαστής σου».

