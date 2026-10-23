Η Πάολα και η Panik Platinum ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο τραγούδι «Τελευταία Μοναξιά», μια δυνατή μπαλάντα που αναδεικνύει τη μοναδική ερμηνευτική της δύναμη.

Με την «Τελευταία Μοναξιά», η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, χαρίζει μία καθηλωτική ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, την ένταση και τη συγκίνηση.

Η «Τελευταία Μοναξιά», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, είναι ένα τραγούδι για τον πόνο, την απουσία και τις σιωπές που αφήνει πίσω της μια αγάπη που τελείωσε, με την Πάολα να αγγίζει τις πιο βαθιές χορδές της ψυχής μας.

Δείτε το video reel:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Η κυκλοφορία του νέου τραγουδιού συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των πολυαναμενόμενων εμφανίσεων της Πάολας στο «Hotel Music Hall», όπου από σήμερα (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου) συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σχήματα της φετινής νυχτερινής Αθήνας.

Βρείτε την «Τελευταία Μοναξιά» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ teleutaia-monaxia

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