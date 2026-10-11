Την πρώτη της εμφάνιση στην κριτική επιτροπή του «The Voice» πραγματοποίησε η Πάολα, η οποία ανέλαβε την τέταρτη καρέκλα των coaches στη θέση του εκλιπόντος Γιώργου Μαζωνάκη. Καλωσορίζοντας τη δημοφιλή τραγουδίστρια στο πλατό, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός έκανε ειδική αναφορά στην επιτυχημένη διαδρομή της και στη ξεχωριστή θέση που κατέχει στο ελληνικό τραγούδι.

«Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που υποδεχόμαστε μια τραγουδίστρια που έχει χαράξει τον δικό της δρόμο στην ελληνική μουσική. Μια φωνή που δεν χωράει σε ρεπερτόριο. Οι λαϊκοί την λατρεύουν, οι ροκάδες την αγαπούν, όλοι την αγαπούν», είπε ο παρουσιαστής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr