Η Πάολα ανεβαίνει στη σκηνή του πλήρως ανανεωμένου «Hotel Music Hall» και συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο ένταση, επιτυχίες και ξεχωριστές στιγμές.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν τον δικό τους παλμό στη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας, παρουσιάζοντας προσωπικές επιτυχίες αλλά και κοινά ντουέτα. Μαζί τους στη σκηνή της οδού Πειραιώς θα βρίσκονται η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η Emily και η Ilenia Williams, σε ένα πρόγραμμα που θα παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Η συνάντηση της Πάολα με τον Δήμο Αναστασιάδη

Το πλήρως ανανεωμένο «Hotel Music Hall» υποδέχεται δύο ξεχωριστές φυσιογνωμίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, οι οποίοι μέσα από τις εντατικές τους πρόβες αποτυπώνουν θετικό κλίμα, έντονη δυναμική και ξεχωριστή σκηνική χημεία.

Η Πάολα, αποτελώντας μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, φέρνει στο σχήμα τη δική της σφραγίδα, με χαρακτηριστικά την αυθεντικότητα, το ερμηνευτικό πάθος, τη δυναμική σκηνική παρουσία και την άμεση επικοινωνία με το κοινό, ενώ ο Δήμος Αναστασιάδης, ερμηνευτής και δημιουργός με προσωπικό στίγμα και πολυδιάστατη πορεία γεμάτη επιτυχίες, εισφέρει τη δική του ενέργεια και τον δικό του ρυθμό στο πρόγραμμα.

Εκτός από τα ατομικά τους προγράμματα, οι δύο καλλιτέχνες θα βρεθούν μαζί στο stage παρουσιάζοντας επιλεγμένα ντουέτα, συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις και αγαπημένα τραγούδια.

Οι καλλιτεχνικές συμμετοχές του σχήματος

Το μουσικό πρόγραμμα του «Hotel Music Hall» πλαισιώνεται από τρεις γυναικείες παρουσίες:

Την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα Την Emily Την Ilenia Williams

Οι καλλιτέχνιδες συμπληρώνουν τη ροή της παράστασης, ενισχύοντας την πολυμορφία του προγράμματος που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για τις εξόδους του κοινού στην Αθήνα.

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