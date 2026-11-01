Η διαγωνιζόμενη Σοφία Κωστίδου ερμήνευσε το κομμάτι μαζί και έκανε και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους, με τον Χρήστο Μάστορα να σηκώνεται όρθιος και να τη συνοδεύει στη συνέχεια.

Η Πάολα παρακολουθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια τη 18χρονη από τις Σέρρες κλαίγοντας και μόλις της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει εξομολογήθηκε ότι το τραγούδι που επέλεξε η νεαρή κοπέλα τη στενοχωρεί, ωστόσο τη συντροφεύει στις δύσκολες στιγμές της: «Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Πάολα: Ο Κρητικός σύντροφός της, Λάζαρος Βαφειάδης βρέθηκε στην πρεμιέρα της