Μια νύχτα γεμάτη συναισθηματική φόρτιση και αγαπημένες επιτυχίες έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στο πλήρως ανανεωμένο Hotel Music Hall, όπου η Πάολα πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο πλάι του Δήμου Αναστασιάδη.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέστρεψε δυναμικά στη νυχτερινή Αθήνα, χαρίζοντας ωστόσο μια από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της βραδιάς όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Τιμώντας τη μνήμη του καλού της φίλου και συναδέλφου, η Πάολα τραγούδησε το «Μέτρα» των Άννα Βίσση και Νίκου Καρβέλα, συγκινώντας το κοινό.

Την ώρα που η Πάολα τραγουδούσε, στο μεγάλο video wall πίσω της προβάλλονταν κοινές φωτογραφίες της με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, από στιγμές που είχαν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Φυσικά από το πλευρό της τραγουδίστριας δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της, Λάζαρος Βαφειάδης, ο οποίος την καμάρωσε και τη θαύμασε από τα πρώτα τραπέζια.

Η Πάολα και ο Κρητικός επιχειρηματίας Λάζαρος Βαφειάδης διατηρούν μια σταθερή και ευτυχισμένη προσωπική σχέση, η οποία μετρά ήδη περίπου πέντε χρόνια, καθώς η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2021.

Ο Λάζαρος Βαφειάδης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις σποραδικές φήμες περί κρίσης που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν, το περιβάλλον τους τις διέψευσε κατηγορηματικά, ενώ πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν πως η σχέση τους παραμένει πολύ δυνατή, κάνοντας λόγο μέχρι και για ενδεχόμενο γάμου.

Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα

Λάζαρος Βαφειάδης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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