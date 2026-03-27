Παολίνα: Ταξίδι στο Μπαλί της Ινδονησίας – Το 4ψήφιο ποσό που πλήρωσε και το πολυτελές ξενοδοχείο που έμεινε

Η Παολίνα Ζογλοπίτη, κόρη της γνωστής τραγούδιστριας, Πάολας και του Φώτη Ζογλοπίτη, συνηθίζει να μοιράζεται στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τα ταξίδια της. Η νεαρή αποφοίτησε πρόσφατα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την οικογένειά της να βρίσκεται στο πλευρό της για αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής της.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Παολίνα επισκέφθηκε το εξωτικό Μπαλί σε μια πρόσφατη εξόρμησή της. Η νεαρή έγραψε στην ανάρτησή της: «Reality so hard που κάποτε άλλαξα ήπειρο για να κάνω γιόγκα, διαλογισμό και αποτοξίνωση». Η Ινδονησία σαν χώρα είναι γνωστή για την παράδοση που έχει σε τέτοιες μορφές άσκησης και αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για ένα ταξιδιώτη που έχει τέτοια ενδιαφέροντα, κάτι το οποίο η Παολίνα έλαβε σοβαρά υπόψη της. Στο βίντεό της φαίνονται οι μαγευτικές εικόνες από τις υποδομές του ξενοδοχείου της και τη μαγική φύση της Ασίας.

Σε ερωτήσεις στα σχόλια κάτω από το βίντεό της που την ρωτάνε για το κόστος, η Παολίνα απάντησε: «Το συγκεκριμένο κόστισε 1.800 ευρώ περίπου, με διαμονή, διατροφή και εκπαίδευση – πτυχίο για 20+ μέρες! Μπορείς να κλείσεις και με 1500 ευρώ και να συγκατοικείς με περισσότερα άτομα. Επίσης υπάρχουν και άλλα προγράμματα χαμηλότερου κόστους, το συγκεκριμένο περιλάμβανε teacher training και είχε τέτοιο κόστος!».

Το κατάλυμα που επέλεξε για να περάσει τις διακοπές της είναι το «House of Om Ubud», το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Μπαλί. Πρόκειται για ένα κέντρο, στο οποίο μένεις και παράλληλα παρακολουθείς εκπαιδεύσεις και retreats σε γιόγκα και διαλογισμό. Συνδυάζει μια εμπειρία διαμονής, εκπαίδευσης και προσωπικής ανέλιξης.

Έχει διάφορες τοποθεσίες στην Ασία, όπως είναι η Ινδία και η Ταϊλάνδη.

