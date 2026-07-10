Ένα αυθόρμητο beauty πείραμα μοιράστηκε η Παολίνα Ζογλοπίτη με τους ακολούθους της στο TikTok. Η κόρη της Πάολας, γνωστή για την αμεσότητά της, αποφάσισε να ανανεώσει το look της με τον πιο αναπάντεχο τρόπο, πήρε ένα κοινό ψαλίδι και έκοψε μόνη της τη φράντζα της, αποδεικνύοντας ότι λατρεύει τις αλλαγές της στιγμής χωρίς φίλτρα και προετοιμασίες.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε πρέσα για να στρώσει τα μαλλιά της και να δει πώς θα δείχνει το νέο της look. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται πως την ικανοποίησε, αφού η φράντζα της έδειχνε περιποιημένη και ταίριαζε στα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Παρόλα αυτά, η ίδια δεν έκρυψε ότι η κίνησή της ήταν καθαρά παρορμητική και παραδέχτηκε πως, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα βγήκε καλύτερο απ’ όσο περίμενε, πιθανότατα αυτή η απόφαση θα της… στοιχίσει αργότερα, όταν τα μαλλιά της θα αρχίσουν να μεγαλώνουν ή αν θελήσει να επιστρέψει στο προηγούμενο χτένισμά της.

Η κόρη της δημοφιλούς τραγουδίστριας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, τις εξόδους της, τις αλλαγές στην εμφάνισή της αλλά και πιο αυθόρμητες σκέψεις της, διατηρώντας μια άμεση επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Κατά καιρούς έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης τόσο για τις δημόσιες εμφανίσεις της με τη μητέρα της όσο και για τις αναρτήσεις της, οι οποίες συχνά γίνονται viral. Η ίδια δείχνει να αγαπά τη μόδα, το beauty και τις αλλαγές στην εμφάνισή της, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που δοκιμάζει νέα looks, μοιραζόμενη όλη τη διαδικασία με τους followers της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paolina Zoglopiti (@paolinazoglo)

govastiletto.gr – «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό» – Τι έπαθε η κόρη της Πάολα;