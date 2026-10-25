Μια νέα εξόρμηση στο εξωτερικό επέλεξαν να κάνουν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στη Ζυρίχη της Ελβετίας, με την ηθοποιό να μοιράζεται στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στα social media.

Οι εικόνες από την Ελβετία

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραμονή τους στην ελβετική πόλη, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις στιγμές που περνούν μαζί.

Οι δυο τους αξιοποίησαν την ευκαιρία για να περιηγηθούν στη Ζυρίχη, να απολαύσουν τις βόλτες τους και να δοκιμάσουν νέες δραστηριότητες, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η αγάπη τους για τα ταξίδια

Οι αποδράσεις φαίνεται πως αποτελούν αγαπημένη συνήθεια για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, οι οποίοι επιλέγουν να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Αυτή τη φορά, η επιλογή της Ζυρίχης τους έδωσε την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις, με τις φωτογραφίες της παρουσιάστριας να αποτυπώνουν στιγμές από το ταξίδι τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

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