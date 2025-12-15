Μετράμε αντίστροφα για το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε», που έρχεται σε μόλις 8 μέρες και οι φανατικοί της σειράς δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους.

Οι πρωταγωνιστές βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα γυρίσματα για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς.

Χθες (14/12), η ηθοποιός Πετρούλα Χρήστου, γνωστή για τον ρόλο της «Άννας», κόρης της Ζουμπουλίας, δημοσίευσε ένα βίντεο από τα γυρίσματα του reunion.

Στο βίντεο φαίνεται ένας ξεχωριστός διάλογος με την Έφη Παπαθεοδώρου, που ξαναζωντάνεψε τις χαρακτηριστικές στιγμές από την κόντρα των δύο χαρακτήρων στη σειρά.

Η ίδια η Πετρούλα Χρήστου συνόδευσε την ανάρτησή της με τα λόγια: «Σας το υποσχέθηκα, με τη λατρεμένη μου κυρία Έφη Παπαθεοδώρου, τη Θεοπούλα που λατρεύει όλος ο κόσμος, είναι μοναδική και υπέροχη».

View this post on Instagram A post shared by 🎬 PETROULA CHRISTOU 🌟 (@petra_christou)



Govastiletto.gr – Γλυκόπικρη επιστροφή για το «Παρά Πέντε»: Οι εννέα αξέχαστοι ηθοποιοί της σειράς που έφυγαν από τη ζωή