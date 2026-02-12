Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται, από το βράδυ της Τρίτης 10/2, στο Metropolitan Hospital, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό. Οι γιατροί, που τον εξέτασαν, εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ ο ίδιος παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. Μάλιστα, έχει αρχίσει ήδη να σκέφτεται το εξιτήριο και το επόμενο ραντεβού του με τους θαυμαστές του, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα στο Metropolitan Hospital, με την κλινική εικόνα του να είναι πολύ καλύτερη μετά τη φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε. Αναμένεται σήμερα, εκτός απροόπτου, να λάβει εξιτήριο μέχρι το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αργύρη Ηλιάδη στην εκπομπή του Mega, η μητέρα του καλλιτέχνη, Κλειώ, νοσηλεύτηκε για τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι της, αφού πήρε εξιτήριο. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, λόγω ιατρικού απορρήτου.

Παρότι δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, επίσημη ενημέρωση για το αν θα ακυρωθεί η αποψινή του εμφάνιση στην Ακτή Πειραιώς, το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Οικονόμου στο «Happy Day» αναφέρει ότι το μαγαζί θα παραμείνει πιθανότατα κλειστό σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Έχει τοποθετήσει προστασία έξω από το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται – Καμία επαφή με την οικογένειά του