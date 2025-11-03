Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής της ζει η Παρασκευή Κερασιώτη, αφού στις 29 Οκτωβρίου έγινε για πρώτη φορά μητέρα και δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η πρώην παίκτρια του GNTM, που εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται σε πελάγη ευτυχίας, πήρε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου εξιτήριο από το μαιευτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της μαζί με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Ανδρώνη, κρατώντας στην αγκαλιά τους το νεογέννητο.

Η Παρασκευή μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα φαίνεται ο Κωνσταντίνος να κρατά το μωρό τους λίγο πριν αποχωρήσουν από το νοσοκομείο, με την ευτυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Σε πρόσφατο Q&A στα social media, η ίδια αποκάλυψε πως ο γιος τους θα πάρει το όνομα του πατέρα της, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Όπως ξέρετε, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Είναι ένα κομμάτι μου που λείπει πολύ και με πονάει που δεν θα είναι μαζί μου στη σημαντικότερη στιγμή μου. Ξέρω όμως πως μας βλέπει από ψηλά. Αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε το όνομά του. Ο μικρός μας θα λέγεται Νικόλας», είχε εξομολογηθεί συγκινημένη.

View this post on Instagram A post shared by Παρασκευή Κερασιώτη (@paraskevi_kerasioti)

Govastiletto.gr – Παρασκευή Κερασιώτη: «Το μόντελινγκ έχει σταματήσει για μένα, είναι κάτι που με στενοχωρεί πολύ»