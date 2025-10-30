Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Γέννησε η Παρασκευή Κερασιώτη το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το μοντέλο που έγινε γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο Greece’s Next Top Model, λίγες ώρες μετά τον ερχομό του μωρού της, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Παρασκευή Κερασιώτη ανήρτησε φωτογραφίες από το μαιευτήριο όπου τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της.

«Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά, είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω, πόσο ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο», έγραψε στη λεζάντα.

