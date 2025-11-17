Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Παρασκευή Κερασιώτη διανύει μια από τις πιο συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς στα τέλη Οκτωβρίου έγινε για πρώτη φορά μαμά.

Η πρώην παίκτρια του Greece’s Next Top Model κρατά πλέον στην αγκαλιά της τον μικρό της πρίγκιπα και απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας πραγματικότητας.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, ο οποίος τη στηρίζει σε κάθε βήμα και με τον οποίο ήδη σχεδιάζουν το επόμενο μεγάλο τους κεφάλαιο: τον γάμο. Ο ερχομός του μωρού τους έδεσε ακόμη περισσότερο ως ζευγάρι, με την ευτυχία τους να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα χαμόγελά τους.

Λίγες ημέρες μετά τη γέννα, η Παρασκευή αποφάσισε να κάνει την πρώτη μικρή βόλτα με το μωρό. Το ηλιόλουστο πρωινό της Κυριακής ήταν η ιδανική αφορμή για μια χαλαρή έξοδο στη φύση, με την ίδια να απολαμβάνει τον καθαρό αέρα και την ηρεμία της στιγμής.

Η νέα μαμά μοιράστηκε και στιγμιότυπα στα social media, αποκαλύπτοντας πόσο γεμάτη νιώθει με τον νέο ρόλο της. Στη λεζάντα έγραψε: «Ο κόσμος μου», δείχνοντας πως η ζωή της έχει πλέον αποκτήσει νέο κέντρο και νόημα.

