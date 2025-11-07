Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Παρασκευή Κερασιώτη βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, καθώς πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 29 Οκτωβρίου, έφερε στην ζωή το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Ανδρώνη.

Η πρώην παίκτρια του GNTM μάλιστα, όπως αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες, πήρε εξιτήριο από μαιευτήριο και τώρα οι νέοι γονείς βρίσκονται στο σπίτι τους με το νεογέννητο αγοράκι τους.

«Είχα επιλέξει να απομακρυνθώ από κάποια πράγματα μέχρι να είμαι καλά. Εδώ και αρκετό καιρό, έχω απομακρυνθεί για τον λόγο ότι είχα χάσει τον μπαμπά μου που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, δεν το έχω ξεπεράσει», είχε αναφέρει Παρασκευή Κερασιώτη σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε νέες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο.

«Στο μικρό θα δώσουμε το όνομα του μπαμπά μου. Μακάρι να ήταν εδώ δίπλα μου σε αυτή τη στιγμή ξέρω όμως πως θα προσέχει το μωρό μου από εκεί ψηλά. Ο μικρός μου Νικόλας», έγραψε στο Ιnstagram η Παρασκευή Κερασιώτη.

