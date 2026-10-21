Φήμες για παρασκήνιο και «σύννεφα» στις σχέσεις της Πάολα με την Έλενα Παπαρίζου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με αφορμή τα γυρίσματα του «The Voice». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια φέρεται να εκφράζει δυσαρέσκεια για τον χρόνο συμμετοχής που της αναλογεί στον αέρα, σε σύγκριση με την έντονη παρουσία της συναδέλφου της. Παρά τη φημολογία, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ανοιχτή διαμάχη, ενώ καμία από τις δύο καλλιτέχνιδες δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το θέμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πάολα νιώθει πως δεν της παρέχεται ο απαιτούμενος χώρος για να εκφραστεί, την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προσαρμογής στους τηλεοπτικούς ρυθμούς. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η συχνότητα με την οποία παίρνει τον λόγο η Έλενα Παπαρίζου, χωρίς πάντως τα παραπάνω σενάρια να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Τα σχόλια μετά την πρεμιέρα

Η μεταξύ τους δυναμική απασχόλησε και μέρος του τηλεοπτικού κοινού από την πρεμιέρα του «The Voice». Σε αναρτήσεις στο Twitter, ορισμένοι τηλεθεατές υποστήριξαν ότι η Έλενα Παπαρίζου επιχειρεί να επισκιάσει την Πάολα.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο χρήστη που έγραψε: «Η Παπαρίζου προσπαθεί να επισκιάσει την Πάολα, να πάρει τον αέρα του ριάλιτι που λέμε, συνιστώ στην παραγωγή τώρα που είναι αρχή να τη μαζέψει να μην ξεφτιλίζεται άδικα».

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτυπώνουν την εντύπωση που σχημάτισαν ορισμένοι τηλεθεατές, δεν αποτελούν όμως επιβεβαίωση των πληροφοριών περί προσωπικής δυσαρέσκειας μεταξύ των δύο coaches.

govastiletto.gr -Πάολα: Η πρώτη εμφάνιση ως coach στο «The Voice» – Η υπόκλιση της Έλενας Παπαρίζου