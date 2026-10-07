Μια αιφνιδιαστική αλλαγή στα τηλεοπτικά και διαδικτυακά δρώμενα αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης (7/10) η εκπομπή «Happy Day». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δεν θα βρίσκεται φέτος στο τιμόνι του δημοφιλούς vidcast «AnesTEA». Τη σκυτάλη της παρουσίασης αναλαμβάνει πλέον η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε το νέο αυτό επαγγελματικό της εγχείρημα.

Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις της Ελένης Βουλγαράκη για το νέο της εγχείρημα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε αρχικά: «Λίγοι έκαναν τον συσχετισμό στο μυαλό τους για το ποιον αντικαθιστά η Ελένη Βουλγαράκη». Τότε, η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε: «Είναι αλήθεια. Η Ελένη έρχεται και παίρνει τη θέση του Ανέστη του Ευαγγελόπουλου».

Τι είπε η Ελένη Βουλγαράκη για το νέο της επαγγελματικό βήμα

Όπως αποκάλυψε η Ελένη Βουλγαράκη στο Χαμογέλα και Πάλι, στη νέα της εκπομπή θα υποδέχεται επώνυμους καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους, έχοντας πλέον τον ρόλο της οικοδέσποινας. Οι συνεντεύξεις θα δίνουν περισσότερο χώρο στην προσωπική επαφή και στην κουβέντα, με την ίδια να βάζει τη δική της σφραγίδα στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζει τους ανθρώπους απέναντί της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εleni Voulgaraki ☆ (@voulgaraki_el)

Τι δήλωσε η Ελένη Βουλγαράκη για το νέο της επαγγελματικό βήμα

H Ελένη Βουλγαράκη συγκεκριμένα, εμφανίστηκε με ενθουσιασμό στην εκπομπή, με την ίδια να αποκαλύπτει μέσω απευθείας σύνδεσης: «Είμαι σπίτι τώρα στην Αθήνα, πηγαίνω στη Λισαβόνα. Είμαι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Κοίτα να δεις τώρα πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν ξέρω και πολλά, ξέρω, απλά τώρα γίνεται αυτή η ζύμωση και τα κανονίσματα, δεν έχω κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο, θα φιλοξενώ ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τα media γενικότερα. Θα είναι lifestyle συνεντεύξεις με ανθρώπους που απασχολούν και γίνονται viral, έχουμε μία φρέσκια ματιά στα πράγματα. Τώρα τα ζυγίζουμε και τα βλέπουμε. Κοιτάμε πώς θα είναι το πλατό μας, πώς θα είναι η κατεύθυνση της εκπομπής. Υπάρχει χαρά και ενθουσιασμός. Επειδή βλέπουμε πάρα πολλά vidcast πρέπει να βρούμε τρόπο να είναι κάτι διαφορετικό. Νιώθω λίγο την ασφάλεια του Youtube, είναι μοναχικό, έχω ξανά κάνει συνεντεύξεις, βέβαια έχω ωριμάσει, έχω μεγαλώσει πλέον. Δεν θέλω να πανικοβληθώ» αποκάλυψε.

govastiletto.gr –Ελένη Βουλγαράκη: Δείπνο στη Λισαβόνα με Ιωαννίδη και Ζουγανέλη