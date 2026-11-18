Βαθιά συγκίνηση, αλλά και έντονο προβληματισμό, γέννησε η τοποθέτηση της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, αναφορικά με τον τραγικό χαμό των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Τα δύο στελέχη της Πυροσβεστικής, ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, βρήκαν τραγικό θάνατο το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της περιοχής. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

«Βλέπουμε αυτές τις εικόνες και νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που δεν σφίγγεται η καρδιά του. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί 23 ετών. Είχε δώσει και Πανελλήνιες, είχε περάσει στο πανεπιστήμιο, είχε όνειρα, είχε μια ζωή μπροστά του. Ο δε Ηλίας, που θα κηδευθεί αύριο, είναι ένας άνθρωπος με μια πολύ δύσκολη ιστορία. Είχε αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του. Δεν του άξιζε να φύγει έτσι», ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Και πρόσθεσε: «Οφείλουμε απαντήσεις στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και, όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, προκύπτουν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα. Πώς εγκλωβίστηκαν; Κάτω από ποιες συνθήκες εγκλωβίστηκαν; Τι έγινε με αυτές τις συσκευές αέρα, με τις μάσκες που είχαν; Γιατί δεν λειτούργησαν; Γιατί δεν τους έφτασε ο αέρας;».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος υπογράμμισε: «Δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα εδώ στο στούντιο, αλλά εμείς οφείλουμε ως άνθρωποι που κατέχουμε τον δημόσιο λόγο να είμαστε στο πλευρό των συγγενών, που αυτή τη στιγμή σπαράζουν οι άνθρωποι, να πιέσουμε για απαντήσεις. Έχουν δοθεί τόσα χρήματα παντού και ειδικά στην Πολιτική Προστασία. Δεν μπορεί να έχουμε πια drones, συστήματα εξελιγμένα ή να έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε καθηλωμένα ελικόπτερα και να μην έχουμε στολές και μάσκες».

«Ο κίνδυνος είναι κομμάτι της δουλειάς των πυροσβεστών. Η έλλειψη μέσων δεν είναι. Και επίσης, κάθε φορά που χάνουμε έναν άνθρωπο από το Πυροσβεστικό Σώμα, τον βαφτίζουμε ήρωα. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξυπνάνε το πρωί, δεν θέλουν να γίνουν ήρωες. Θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και να γυρίσουν ασφαλείς στο σπίτι τους, όπως γυρίζουμε όλοι», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.

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