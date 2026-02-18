Η Paris Hilton και ο Carter Reum ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο σύζυγος της χρυσής κληρονόμου της έκανε ξανά πρόταση γάμου μπροστά στα παιδιά τους και εκείνη είπε το «ναι»

Όπως αποκάλυψε η χρυσή κληρονόμος μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο σύζυγός της, πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, την ρώτησε εάν θέλει να τον παντρευτεί ξανά, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στα νησιά Turks and Caicos, με τα παιδιά τους να παρακολουθούν.

Ο Reum γονάτισε μπροστά στην Hilton και αφού εκείνη είπε το «ναι» της φόρεσε το δαχτυλίδι και έπειτα γιόρτασαν όλοι μαζί, ντυμένοι στα λευκά.

Η χρυσή κληρονόμος στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε έγραψε: «Πέντε χρόνια μετά… και ακόμα κάνει την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στα τιρκουάζ νερά του Turks & Caicos -λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά μου- ο παντοτινός Βαλεντίνος μου έκανε ξανά πρόταση γάμου, και είπα ΝΑΙ ξανά από την αρχή. Αλλά αυτή τη φορά, δεν ήμασταν μόνο αντρόγυνο. Ήμασταν η μαμά και ο μπαμπάς. Ο Phoenix και η London έβλεπαν την αγάπη που τους δημιούργησε. Η ανανέωση των όρκων μας δεν είναι μόνο για να γιορτάσουμε πέντε όμορφα χρόνια. Είναι για να δείξουμε στα μωρά μας ότι η αγάπη μεγαλώνει, βαθαίνει και επιλέγει το ένα το άλλο ξανά και ξανά. Πέντε χρόνια πέρασαν. Μια ζωή μπροστά μας. Το για πάντα δεν είναι αρκετό μαζί σου, Carter».

